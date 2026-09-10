ФИФА запретила «Сочи» регистрировать новых игроков

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила на футбольный клуб «Сочи» запрет на регистрацию новых игроков из-за просрочки платежа «Маккаби» за переход защитника Неманьи Стоича. Об этом сообщается на сайте организации.

Стоич перешел в «Сочи» в сентябре прошлого года, заключив контракт с российским клубом до лета 2028-го. В текущем сезоне футболист отыграл семь матчей.

После десяти туров «Сочи» набрал 19 очков и занимает третье место в Первой лиге.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее во Франции отказались от поддержки Джанни Инфантино на выборах главы ФИФА.