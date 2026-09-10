«Фонбет» признан лучшим букмекером года

«Фонбет» признан лучшим букмекером 2026 года по итогам первой премии «Лучший букмекер 2026», организованной порталом «Чемпионат».

Премию вручил директор «Чемпионата» и исполнительный директор по медиа холдинга Rambler&Co Андрей Цыпер.

«Я надеюсь, что компания «Фонбет» и в будущем будет занимать достойное место. Сегодня мы являемся лидером российского рынка и будем стараться делать наш продукт как можно лучше и быть ближе к нашим клиентам», — сказал Николай Оганезов, советник генерального директора БК «Фонбет», заместитель председателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта.

Голосование проходило в номинациях: «Лучшие условия», «Удобство использования», «Система лояльности и поддержка клиентов», «Киберспортивный букмекер» и «Лучший букмекер».

В каждой категории голосующие отбирали трех сильнейших букмекеров, распределяя места с первого по третье. За первое место давали три балла, за второе — два, за третье — один. Затем в каждой из групп (читатели, эксперты, редакция) баллы нормализовали по шкале от 0 до 100: лучший результат получал 100 баллов, остальные — пропорционально. Финальный рейтинг складывался из суммы баллов всех трех групп.

Охват проекта превысил 7 млн человек, в открытом голосовании участвовали более 10 тысяч пользователей в течение месяца.

Ранее стали известны все номинанты на «Золотой мяч» — 2026.