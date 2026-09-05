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В «Зените» подвергли критике судейство в матче с ЦСКА

Тренер «Зенита» Семак остался недоволен судейством в матче с ЦСКА
Николай Полинин/РИА Новости

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак подверг критике судейство в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА. Его слова передает «Чемпионат.com».

«В одном случае за удар локтем ставится пенальти. Там был несчастный случай, но ладно. Если в такой ситуации пенальти ставите, почему в аналогичной, еще более явной — нет? Кто-нибудь может ответить на этот вопрос? Думаю, судейский департамент найдет кучу причин, но мы с вами здравомыслящие люди», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 1:2 в пользу ЦСКА. Счет в матче открыл армейский клуб, когда в концовке первого тайма Иван Обляков реализовал пенальти, заработанный после фола Александра Соболева. На 84-й минуте «Зенит» сравнял благодаря голу Соболева, его ассистентом выступил Луис Энрике. Победный для армейцев мяч забил Обляков на 90+8-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Андрей Прокопов. В турнирной таблице национального первенства московский клуб поднялся на вторую строчку, набрав 15 баллов. «Зенит» теперь идет на четвертой позиции, в активе команды 12 очков.

Ранее ЦСКА пошутил о победе над «Зенитом», упомянув концерт Канье Уэста на «Газпром Арене».

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