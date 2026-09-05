«Зенит» и ЦСКА объявили составы на матч РПЛ

Петербургский «Зенит» и московский ЦСКА объявили стартовые составы на матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит»: Адамов, Андраде, Алип, Вега, Барриос, Карпукас, Мантуан, Энрике, Джон, Глушенков, Соболев.

ЦСКА: Тороп, Рейс, Круговой, Виктор, Аззи, Абдулкадыров, Данилов, Обляков, Кисляк, Глебов, Лусиано Гонду.

Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток для команд прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Андрей Прокопов.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на третьей строчке, армейцы расположились на позицию ниже. В активе обоих клубов — по 12 набранных очков.

В восьмом туре РПЛ «Зенит» 12 сентября на своем поле примет московский «Локомотив», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:15 мск. ЦСКА в тот же день на домашнем стадионе сыграет с казанским «Рубином», начало матча — 20:45 мск.

Ранее «Краснодар» сенсационно не смог обыграть «Крылья Советов», ведя со счетом 2:0.