«Краснодар» сенсационно не смог обыграть «Крылья Советов», выигрывая со счетом 2:0

«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с «Краснодаром» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Самаре, завершилась со счетом 2:2.

На третьей минуте матча счет открыл игрок «Краснодара» Джон Кордоба. На 17-й минуте удвоил преимущество «Краснодара» Жоау Батчи. В начале второго тайма один мяч отыграл Амар Рахманович. На 79-й минуте Рахманович установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» идет на первом месте, набрав 19 очков. «Крылья Советов» занимают девятое место, набрав семь очков.

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