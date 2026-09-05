Российский фигурист выиграл этап юниорского Гран-при

Российский фигурист Лев Лазарев выиграл этап юниорского Гран-при в Бангкоке.

По сумме двух прокатов Лазарев набрал 260.90 балла. Второе место занял Ли Яньхао из Новой Зеландии (244.68), замкнул тройку сильнейших представитель Таиланда Хиро Кевтатхип (229.51). В произвольной Лазарев исполнил пять четверных прыжков.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Также 5 сентября российский фигурист Владислав Дикиджи выиграл «Челленджер» в Токио..

Ранее Александра Трусова показала на видео, как Макар Игнатов болел за нее во время «Челленджера».