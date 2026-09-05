Капитан «Спартака» оценил шансы команды на победу в матче с «Динамо»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что у его команды и столичного «Динамо» равные шансы на победу в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«В дерби всегда шансы 50 на 50. Будет тяжёлая игра. «Динамо» выиграло у «Локомотива» последний матч. Плюс мы играем на их поле. Посмотрим, кто сильнее. Есть время подготовиться к матчу», — сказал Зобнин.

Встреча состоится 6 сентября. Команды выйдут на поле в 18:30 по московскому времени.

В турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», набрав 18 очков из 18 возможных. «Спартак» занимает второе место, имея в активе 13 баллов, на одно очка от москвичей отстают петербургский «Зенит» и столичный ЦСКА. «Динамо» идет на шестой строчке. Бело-голубые после шести туров набрали десять очков.

Ранее форвард «Динамо» повторил рекорд по числу голов в Кубке России по футболу.