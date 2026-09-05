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Фигурист Смолкин: возвращение россиян добавит конкуренции в фигурное катание

Смолкин заявил,что возвращение россиян добавит конкуренции в фигурное катание
Amanda Perobelli/Reuters

Фигурист Глеб Смолкин, выступающий за Грузию в танцах на льду с Дианой Дэвис заявил, что возвращение россиян добавит конкуренции в фигурное катание, передает «Матч ТВ».

«Конкуренция — всегда здорово, мы никогда от неё не бежали. Одним из факторов перехода в монреальскую команду была конкуренция на льду. Хотели тренироваться бок о бок с лучшими. Поэтому наличие здесь российских спортсменов, конечно, принесёт больше импульса», — сказал Смолкин.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Ранее у Камилы Валиевой отобрали нейтральный статус.

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