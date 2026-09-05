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Кагановская и Некрасов занимают второе место после ритм-танца на «Челленджере» в Японии

Кагановская и Некрасов занимают второе место после ритм-танца на «Челленджере»
Александр Вильф/РИА Новости

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов занимают второе место после ритм-танца на «Челленджере» в Японии.

Первое место после ритм-танца занимают Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию (79,74). Замыкают тройку лидеров чехи Натали Ташлерова и Филип Ташлер (73,79).

Россияне Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано идут на шестом месте (71,02). Екатерина Миронова и Евгений Устенко замыкают первую десятку (59,55).

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Ранее Камила Валиева и Марк Кондратюк подали апелляции на отзыв нейтрального статуса.

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