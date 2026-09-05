Футболист ЦСКА: мы должны играть храбро против «Зенита»

Полузащитник московского ЦСКА Энрике Кармо заявил, что команда должна играть храбро в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», передает «Матч ТВ».

«Это будет большой, тяжелый матч против чемпиона. Мы должны приехать к ним в гости и играть храбро, постоянно находясь с мячом. Если мы будем сплоченными, то добьемся трех очков в этой встрече», — сказал Кармо.

Встреча состоится 5 сентября. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

В турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», набрав 18 очков из 18 возможных, на второй строчке идет московский «Спартак», имея в активе 13 баллов. Замыкает тройку сильнейших петербургский «Зенит»,набрав 12 очков. ЦСКА отстает от «Зенита» по дополнительным показателям.

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