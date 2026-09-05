Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Обострение отношений России и ФРГПроблемы с бензином в РоссииВЭФ-2026
Спорт

Тренер «Монако» ответил, уйдёт ли Александр Головин из клуба

Тренер «Монако» Филипе Луис : надеюсь, Головин останется в клубе
Panoramic/Global Look Press

Главный тренер «Монако» Филипе Луис выразил надежду на то, что Александр Головин останется в клубе, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на L1+.

«Останется ли Головин в команде? Честно говоря, я не знаю. Надеюсь, он останется. Это фантастический игрок. Он отличается от остальных. Таких футболистов сложно найти. Он создаёт моменты, у него великолепная техника», — сказал Луис.

В матче третьего тура чемпионата Франции «ПСЖ» на своем поле уступил «Монако».

Встреча, которая состоялась в Париже, завершилась со счетом 1:2.

На 31-й минуте матча счет открыл игрок парижан Маркиньос. Флавиу Назинью сравнял счет на 58-й минуте. Станис Идумбо забил с передачи Александра Головина второй мяч в ворота «ПСЖ» на 72-й минуте.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел на поле весь матч. Головин сыграл 86 минут.

Ранее стала известна судьба Головина в «Монако».

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!