Тренер «Монако» ответил, уйдёт ли Александр Головин из клуба

Главный тренер «Монако» Филипе Луис выразил надежду на то, что Александр Головин останется в клубе, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на L1+.

«Останется ли Головин в команде? Честно говоря, я не знаю. Надеюсь, он останется. Это фантастический игрок. Он отличается от остальных. Таких футболистов сложно найти. Он создаёт моменты, у него великолепная техника», — сказал Луис.

В матче третьего тура чемпионата Франции «ПСЖ» на своем поле уступил «Монако».

Встреча, которая состоялась в Париже, завершилась со счетом 1:2.

На 31-й минуте матча счет открыл игрок парижан Маркиньос. Флавиу Назинью сравнял счет на 58-й минуте. Станис Идумбо забил с передачи Александра Головина второй мяч в ворота «ПСЖ» на 72-й минуте.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел на поле весь матч. Головин сыграл 86 минут.

Ранее стала известна судьба Головина в «Монако».