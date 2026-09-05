Дзепка рассказала, что Гран-при в Бангкоке далось ей не очень просто

Дзепка о победе на Гран-при в Бангкоке: соревнования дались мне не очень просто

Российская фигуристка София Дзепка прокомментировала победу на третьем этапе юниорского Гран‑при ISU в Бангкоке, отметив, что соревнования дались ей не очень просто, передает Sport24.

«Эти соревнования дались мне не очень просто, потому что перерыв между предыдущим этапом и этим был коротким. Также мне непросто далась смена часовых поясов. Но это очень ценный соревновательный опыт», — сказала Дзепка.

Дзепка по сумме двух программ набрала 205,73 балла. Второе место заняла японка Сумика Канадзава (202,79), а тройку призеров замкнула канадка Лиа Чо (192,75). Дзепка досрочно квалифицировалась в финал Гран-при.

21 августа Дзепка выиграла произвольную программу на юниорском Гран-при ISU. За свой прокат она получила 140,54 балла, а по сумме двух программ — 213,28. Она почти на 24 балла опередила ставшую второй китаянку Лю Юйсюань.

Ранее иностранные фигуристки убрали флаги своих стран для фото с Дзепкой.