Российская теннисистка проиграла украинке Костюк и вылетела с US Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвёртый круг US Open, проиграв украинке Марте Костюк.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 2:6.

В следующем круге Костюк сыграет с победительницей пары Энн Ли (США) — Линда Носкова (Чехия). Действующим победителем US Open является белоруска Арина Соболенко

9 августа Александрова обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко. Игра, которая прошла в Авива Центре, продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счетом 7:6, 4:6, 6:4 в пользу Александровой.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Андрей Рублев сенсационно вылетел с US Open.