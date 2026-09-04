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Батраков впервые попал в стартовый состав «Галатасарая»

Батраков попал в стартовый составе «Галатасарая» на матч с «Истанбул Башакшехир»
Telegram-канал «Aleksey Batrakov»

Российский футболист Алексей Батраков попал в стартовый составе «Галатасарая» на матч чемпионата Турции с «Истанбул Башакшехир».

Для Батракова этот матч станет первым в «Галатасарае» в стартовом составе. Батраков дебютировал за «Галатасарай» 29 августа, выйдя на замену в матче против «Гезтепе» (3:2).

Матч «Галатасарая» и «Истанбул Башакшехир». состоится 4 сентября. Команды выйдут на поле в 20.00 по московскому времени.

Официально о трансфере Батракова из московского «Локомотива» было объявлено 20 августа. Рабочее соглашение между сторонами заключено на пять лет.

29 августа «Галатасарай» в матче третьего тура национального чемпионата обыграл «Гезтепе». Встреча завершилась со счетом 3:2. Батраков дебютировал за свою новую команду, выйдя на замену в начале второго тайма при счете 1:1. Батраков отметился предголевой передачей в комбинации, которая привела ко второму голу «Галатасарая».

Ранее Батраков зарядил фанатов на презентации новичка в «Галатасарае».

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