Дзепка выиграла этап Гран-при в Бангкоке

Российская фигуристка София Дзепка выиграла этап юниорского Гран-при в Бангкоке.

Дзепка по сумме двух программ набрала 205,73 балла. Второе место заняла японка Сумика Канадзава (202,79), а тройку призеров замкнула канадка Лиа Чо (192,75). Дзепка досрочно квалифицировалась в финал Гран-при.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

21 августа Дзепка выиграла произвольную программу на юниорском Гран-при ISU. За свой прокат она получила 140,54 балла, а по сумме двух программ — 213,28. Она почти на 24 балла опередила ставшую второй китаянку Лю Юйсюань.

30 июня ISU на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона. Российские атлеты допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Ранее иностранная фигуристка заявила, что ее мотивируют российские спортсменки.