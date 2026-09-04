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Гуменник о «Челленджере» в Японии: было понимание, что нужно сразу показывать полный контент

Гуменник о «Челленджере» в Японии: много сильных соперников добавляет интереса
Алексей Даничев/РИА Новости

Российский фигурист Петр Гуменник отметил высокий уровень соперников на «Челленджере» в Японии, передает «Матч ТВ».

«Много сильных соперников всегда добавляет интереса. Хоть это и «Челленджер», но состав как на чемпионате мира. Волнения это не добавляло, добавляло интереса. Было понимание, что нужно сразу показывать полный контент», — сказал Гуменник.

В своей программе спортсмен упал с тройного флипа и сорвал каскад, также не получился четверной лутц. Удачно он приземлил лишь тройной аксель и за выступление получил 65,54 балла.

Турнир Kinoshita Group Cup продлится до 6 сентября. Гуменник — чемпион России (2026), серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер национального первенства, трехкратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025, 2026), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020).

Ранее Александра Трусова чисто откатала короткую программу на «Челленджере» в Японии.

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