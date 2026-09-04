Футболист «Зенита» Дивеев дисквалифицирован на два матча

КДК дисквалифицировал Дивеева на два матча за удаление в игре с «Факелом»

Защитник петербургского «Зенита» Игорь Дивеев дисквалифицирован на два матча чемпионата России за грубую игру в матче 6-го тура РПЛ с воронежским «Факелом». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«В соответствии с частью 2 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за грубую игру — дисквалифицировать футболиста ФК «Зенит» Дивеева Игоря Сергеевича на два матча чемпионата России. Установить для футболиста ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург Дивеева Игоря Сергеевича испытательный срок до конца сезона-2026/2027», — сказано в сообщении пресс-службы.

«Зенит» обыграл воронежский «Факел» со счетом 1:0. На 85-й минуте матча Дивеев был удален с поля. В компенсированное ко второму тайму время «Зенит» заработал пенальти, который реализовал Александр Соболев.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» идет третьем месте, набрав 12 очков. «Факел» располагается на 16 месте, имея в активе два балла. Лидирует в РПЛ «Краснодар», набравший 15 очков.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома с московским ЦСКА. Встреча состоится 5 сентября. Команды выйдут на поле 16:30 по московскому времени.

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