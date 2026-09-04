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Трусова идет четвертой после короткой программы на турнире в Японии

Фигуристка Нелюбова занимает 3-е место на «Челленджере», Трусова стала четвертой
Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) заняла четвертое промежуточное место после проката короткой программы на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио.

Фигуристка набрала за свое выступление 74,92 балла, для нее это соревнование — первый международный старт с 2022 года.

Лучший результат показала японка Ами Накаи, получив от судей 80,27 балла. Второй стала ее соотечественница Мао Симада (78,84). Третье место занимает российская фигуристка Камилла Нелюбова с 76,08 балла. На пятом месте расположилась Анна Фролова (73,66).

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

«Челленджер» Kinoshita Group Cup пройдет в Токио с 4 по 6 сентября.

30 июня ISU на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Ранее Трусова заявила, что баллы за ее прокаты остались на привычном уровне.

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