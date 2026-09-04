«Ничего не поменялось»: Трусова оценила баллы за прокат на турнире в Японии

Трусова заявила, что баллы за ее прокаты остались на привычном уровне

Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) заявила о стабильности после после получения оценок короткой программы на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио. Ее слова приводит «Чемпионат».

«О, ничего не поменялось. Стабильно 74, почти 75, кстати. У меня 76 один раз было», — сказала Трусова.

Фигуристка показала программу под названием «Лара», в которой чисто выполнила двойной аксель, тройной риттбергер и каскад из тройного лутца и тройного тулупа. Судьи оценили ее выступление в 74,92 балла.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

«Челленджер» Kinoshita Group Cup пройдет в Токио с 4 по 6 сентября. Для Трусовой это соревнование — первый международный старт с 2022 года.

Зимой 2026 года фигуристка объявила о возобновлении карьеры. Она вернулась в группу к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась большую часть карьеры. В августе она получила нейтральный статус.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее Владиславу Дикиджи обнулили вращение в короткой программе на турнире в Японии.