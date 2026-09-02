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Дегтярев назвал следующий шаг после решения FIS вернуть российских спортсменов

Дегтярев: следующим шагом идет возвращение российских лыжников с гимном и флагом
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Министр спорта России и Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале высказался о решении Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) о возвращении россиян на соревнования в нейтральном статусе, отметив, что следующим шагом идет возвращение россиян с гимном и флагом.

«Сегодняшнее решение FIS — важный шаг. Следующим должно стать полноценное возвращение российских лыжников и сноубордистов на международные соревнования под национальным флагом и с гимном», — заявил Дегтярев.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го FIS продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

Ранее в FIS заявили о допуске российских лыжников в нейтральном статусе.

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