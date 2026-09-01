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Участник Лиги чемпионов забрал игрока из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос перешел в «Сабах» на правах аренды
ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос перешел на правах аренды в азербайджанский «Сабах». Информация об этом опубликована в Telegram-канале петербургского клуба.

Соглашение с действующим чемпионом Азербайджана рассчитано до конца сезона-2026/27.

Футболисту 26 лет, он выступает за клуб из Санкт-Петербурга с лета 2023 года. За это время он сыграл всего в 16 матчах, в которых записал на свой счет один оформленный гол. На правах аренды он также выступал за бразильские «Гремио», «Спорт Ресифи» и российский «Оренбург».

В сезоне-2026/27 «Сабах» впервые в своей истории сыграет на групповом этапе Лиге чемпионов.

29 августа «Зенит» обыграл воронежский «Факел» в шестом туре чемпионата России. Встреча, которая прошла в Воронеже, завершилась со счетом 0:1. В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» идет третьем месте, набрав 12 очков. В следующем туре «Зенит» сыграет на домашнем стадионе «Газпром Арена» с московским ЦСКА. Встреча состоится 5 сентября. Команды выйдут на поле 16:30 по московскому времени.

Ранее «Зенит» отклонил второе предложение «Ромы» по трансферу Луиса Энрике.

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