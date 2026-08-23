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В «Локомотиве» заявили о расформировании команды

Тренер «Локомотива» Галактионов заявил о расформировании команды
Владимир Астапкович/РИА Новости

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что в данный момент команды, которая готовилась к сезону, не существует. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Те ребята, которые составляли костяк команды в прошлом сезоне, их уже нет. Была выстроена команда и система, но, к сожалению, за месяц все было расформировано. Разрушено? Это вы сказали. Сейчас нам надо пересобирать состав. Это испытание для нас всех, нам надо через это пройти и сделать верные шаги», — заявил он.

22 августа «Локомотив» в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграл московскому ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на «ВЭБ Арене», завершилась с результатом 3:2. В составе армейского клуба отличились Лусиано Гонду, Кирилл Данилов и Матеус Алвес. За «железнодорожников» свои мячи забили Александр Сильянов и Сергей Пиняев.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

«Локомотив», который в новом сезоне РПЛ пока не одержал ни одной победы, занимает 13-е место в турнирной таблице с тремя баллами. В следующем туре «железнодорожники» 29 августа на своем поле примут московское «Динамо», начало матча — 20:00 мск.

Ранее в «Локомотиве» рассказали, как попрощались с Алексеем Батраковым.

 
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