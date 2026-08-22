Студенческая сборная России по хоккею допущена на Универсиаду 2027 года, рассказал в своем Telegram-канале министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Для российских юниоров в хоккее это первый крупный международный турнир с 2021 года <...> В 2026 году Международная федерация университетского спорта (FISU) расширила доступ для российских спортсменов. Даже в тех видах спорта, где международные федерации сохраняют полные ограничения, FISU применяет механизм нейтрального статуса», — написал Дегтярев.

Международная федерации хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023-го IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

30 июля Совет Международной федерации хоккея вновь не допустил россиян до мужского чемпионата мира, юниорского первенства (до 20 лет), а также турниров среди юношей и девушек до 18 лет.

Ранее Роман Ротенберг назвал сроки возвращения сборной России по хоккею.