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Холлоуэй: мне было жаль зрителей после боя с Макгрегором

Боец UFCХоллоуэй: мне было жаль зрителей после поединка с Макгрегором
IMAGO/Chris Kleponis/CNP/MediaPunch/Global Look Press

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Макс Холлоуэй признался, что ему было жаль зрителей после его поединка с Конором Макгрегором, передает MMA Junkie.

«После окончания боя мне стало жаль зрителей. Это было масштабное событие. Многие потратили много денег. Спасибо им за то, что пришли поддержать бойцов, но мне кажется, у Макгрегора с самого начала была слабость в коленях. Он выглядел медлительным», — сказал Холлоуэй.

12 июля на турнире UFC 329 Макгрегор встретился с Максом Холлоуэем. Бой был остановлен судьями уже в первом раунде из-за травмы ноги ирландца — он неудачно приземлился после прыжка на соперника и не смог продолжить.

Их первая встреча состоялась 17 августа 2013 года в Бостоне на турнире UFC Fight Night 26, где Макгрегор взял верх единогласным судейским решением. Для ирландца бой стал первым за долгое время — после 2021 года. В общем зачете ММА у Конора 22 победы при 6 поражениях, у его оппонента — 27 и 9 соответственно.

Ранее Макгрегор объявил о начале подготовки к возвращению в октагон.

 
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