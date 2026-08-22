Бутырская о фигуристке Дзепке: она ни на кого не похожа

Бутырская о выступлении Дзепки на Гран-при: она ни на кого не похожа

Чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская оценила выступлении Софии Дзепки на юниорском этапе Гран-при ISU в Китае, заявив, что россиянка ни на кого не похожа, передает «Советский спорт».

«Она мне безумно нравится. Она ни на кого не похожа. Ее не с кем сравнивать — она сама себя сделала, как говорится. И когда смотришь на нее, кажется, что все эти прыжки и вращения даются ей элементарно. Хотя за этим стоит огромная работа», — сказала Бутырская.

Дзепка выиграла произвольную программу на юниорском Гран-при ISU.

За свой прокат она получила 140,54 балла, а по сумме двух программ — 213,28. Она почти на 24 балла опередила ставшую второй китаянку Лю Юйсюань.

На этап Гран-при в Китае, помимо Дзепки отправились одиночник Лев Лазарев, танцоры Мария Фефелова и Артем Валов, а также спортивная пара Полины Шешелевой и Егора Карнаухова.

Ранее российский фигурист выиграл короткую программу на юниорском Гран-при.