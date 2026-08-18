Хамзат Чимаев обратился к главе UFC

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории чеченец Хамзат Чимаев обратился в своих соцсетях к главе промоушена Дане Уайту.

«Дана Уайт, чего мы ждём? Я уже хочу подраться», — заявил Чимаев.

В активе Чимаева теперь 16 боев в ММА. Поражение от Стрикленда стало первым в его карьере — до этого он выигрывал все встречи. У Стрикленда 31 победа и 7 поражений.

В 2025 году Хамзат Чимаев единогласным решением судей победил южноафриканца Дрикуса Дю Плесси и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Победа Чимаева привела в восторг Конора Макгрегора. В предыдущем поединке Шон Стрикленд нокаутировал Энтони Эрнандеса.

Чимаев лишился титула UFC после поражения от американского бойца Шона Стрикленда. Поединок продлился все пять раундов. Судьи отдали победу Стрикленду раздельным решением: 48-47, 47-48, 48-47. Американский боец стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Чимаев, представляющий ОАЭ, не сумел защитить титул в первый раз.

Ранее массовая драка началась на турнире RAF после победы Чимаева.