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Российский тренер: «Зенит» наказал «Динамо» за расточительность

Тренер Непомнящий: «Зенит» наказал «Динамо» за расточительность
Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что петербургский «Зенит» наказал московское «Динамо» за расточительность в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Динамо» не уступало им по игре, но «Зенит» на классе использовал свои моменты. Москвичей наказали за расточительство — они не забивают и потом страдают от этого. Хотя в этом матче «Динамо» мне было очень симпатично», — сказал Непомнящий.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Александр Соболев, который реализовал пенальти на 29-й минуте. Через четыре минуты Соболев забил второй мяч своей команды, его ассистентом выступил Максим Глушенков. На 87-й минуте Глушенков записал на свой счет еще и гол.

Ранее Александр Мостовой обвинил судью в поражении «Динамо» от «Зенита».

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