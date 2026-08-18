Батракову посоветовали ползти в «Галатасарай» на коленях

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк посоветовал игроку московского «Локомотива» Алексею Батракову ползти в стамбульский «Галатасарай» на коленях, передает «Матч ТВ».

«Галатасарай» — один из самых ведущих клубов Европы. Стоит ли туда ехать? Туда надо ползти на коленках! Ждем с нетерпением дебюта Алексея за турецкий клуб», — сказал Погребняк.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги, забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в €25 млн.

В прошлом розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл. 21-летний Батраков в сезоне-2025/26 провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и отдал 12 передач. На старте нового сезона чемпионата России он провел четыре матча, в которых забил только один мяч — в ворота «Оренбурга».

Ранее стали известны условия трансфера Батракова в «Галатасарай».