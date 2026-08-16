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Махачев прокомментировал вторую защиту чемпионского пояса UFC

Боец ММА Махачев прокомментировал победу над Гэрри на турнире UFC 330
Kyle Ross-Imagn Images/Reuters

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев остался доволен победой над ирландцем Иэна Гэрри в главном бою турнира UFC 330, прошедшего минувшей ночью. Его слова приводит UFC Eurasia.

«Мы, Россия, доказали, что мы номер один в мире! Все рекорды мы побьем!» — заявил Махачев.

Бой за чемпионский пояс в полусреднем весе продлился все пять раундов и завершился победой российского спортсмена единогласным решением судей — 49:46, 49:46, 48:47. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком дивизионе. Он поставил рекорд по количеству защит титула в легком весе — четыре успешных защиты подряд. В новом весе российский боец сумел стать чемпионом UFC, одолев австралийца Джека Делла Маддалену в ноябре 2025 года.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях. Всего в карьере Махачев провел 30 боев и одержал 29 побед. На счету Гэрри после этого поединка 21 победа в 23 встречах.

Ранее Ислам Махачев догнал Хабиба Нурмагомедова по количеству побед в ММА.

 
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