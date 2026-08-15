Овечкин сделал заявление о возможном завершении карьеры в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что по возвращении в США обсудит с семьей возможность завершения карьеры по окончании сезона-2026/27.

«Все возможно. Посмотрим. Сейчас тяжело сказать. Как пройдет сезон — только Бог знает. Соглашусь ли на церемонию рукопожатий, если соперники предложат после матчей? Не могу ничего сказать сейчас, я даже сам не знаю. Когда приеду в Вашингтон с семьей, то обсудим», — сказал Овечкин.

2 июля «Вашингтон» объявил о заключении нового контракта с Овечкиным. Соглашение рассчитано на один сезон. Хоккеисты «Кэпиталз» выигрывали Кубок Стэнли в последний раз в 2018 году. Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место.

Ранее мать Овечкина рассказала о переживаниях из-за внуков.