Тарасова рассказала, что нужно российским фигуристам, чтобы обыграть Малинина

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что российским фигуристам нужно что-то экстраординарное, чтобы побеждать американца Илью Малинина, передает Sport24.

«Очевидно, что нашим парням обязательно нужно что-то экстраординарное, чтобы побеждать Малинина. Тот же Гуменник прекрасен, но без этого никуда. С Ильёй всегда именно так и было», — сказала Тарасова.

На зимних Олимпийских играх — 2026 Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла). При этом он стал олимпийским чемпионом — 2026 в командном турнире в составе сборной США.

После Олимпиады Малинин завоевал золотую медаль чемпионата мира. Он — первый фигурист, который сумел чисто исполнить четверной аксель в программе.

Ранее российская фигуристка назвала Малинина уникальным.