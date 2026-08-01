В УЕФА хотят добиться снятия Инфантино с поста главы ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) стремится добиться отставки Джанни Инфантино с поста президента Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает The Telegraph.

Согласно опубликованной информации, у УЕФА есть план по дискредитации Инфантино, проект которого разработал сам швейцарец во время работы в организации. Это произошло во время коррупционного скандала с экс-главой ФИФА Йозефом Блаттером. Тогда Инфантино разработал план по отделению УЕФА от ФИФА и и созданию альтернативной мировой футбольной организации. Публично этот проект так и не был представлен.

28 июля появилась информация, что Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций.

Однако подобная инициатива вызвала неприятие. Все страны-члены УЕФА, включая Россию, приняли единогласное решение о бойкоте чемпионата мира — 2030 в случае принятия этого проекта, позднее к этому присоединились присоединились Азиатская конфедерация футбола и КОНКАКАФ. Из-за этого ФИФА от этого проекта отказалась.

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину в дополнительное время со счетом 1:0. Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее УЕФА заявил о потере доверия к руководству ФИФА.