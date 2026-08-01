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ЦСКА и «Крылья Советов» объявили составы на матч РПЛ

ЦСКА и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч второго тура РПЛ
Юрий Стрелец/РИА Новости

Московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч второго тура Российской премьер-лиги.

ЦСКА: Тороп, Круговой, Виктор, Мойзес, Данилов, Обляков, Глебов, Козлов, Кисляк, Попович, Лусиано Гонду.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Чернов, Божин, Бабкин, Баньяц, Витюгов, Рахманович, Олейников, Костанца.

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, получивший травму в апреле, продолжает восстанавливаться, а новичок команды — вратарь Максим Бориско, купленный у «Балтики», — остался в запасе.

Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток для команд прозвучит в 16:15 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Евгений Буланов.

В матче первого тура нового сезона Российской премьер-лиги ЦСКА обыграл калининградскую «Балтику». Встреча, которая прошла в Москве 24 июля на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:1. Матч первого тура национального первенства между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов» завершился со счетом 0:0.

Ранее была названа причина, из-за которой ЦСКА купил вратаря «Балтики».

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