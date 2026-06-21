Российская гимнастка выиграла золото Кубка вызова

Россиянка Ковшова выиграла золото в упражнениях с обручем на Кубке вызова

Российская гимнастка Арина Ковшова стала победительницей соревнований в упражнении с обручем на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине.

За свое выступление она получила 27,900 балла. Серебряную медаль выиграла представительница Китая Ци Ван (27,900), замкнула тройку сильнейших в этом упражнении еще одна российская гимнатска София Ильтерякова (27,700).

До этого на Кубке вызова в личном многоборье Ковшова оказалась на шестой позиции, а Ильтерякова заняла второе место.

Ковшова — чемпионка России, серебряная медалистка Игр стран БРИКС среди юниоров.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

Ранее в Канаде пропала российская гимнастка.