Fan ID введут на Кубке России

Fan ID введут на матчах группового этапа и плей-офф в Кубке России в Пути РПЛ

На матчах группового этапа и плей-офф Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/2027 будет работать система Fan ID. Об этом сообщает Telegram-каналTelegram-канал сообщества фанатов петербургского «Зенита» — «Ландскрона».

По информации источника, официальное объявление о внедрении технологии карты болельщика будет сделано в ближайшем времени.

«Это логичный финал — и даже удивительно, что так затянули», — говорится в сообщении «Ландскроны».

Закон о Fan ID был принят в декабре 2021 года, а вступил в силу с 1 июня 2022 года. С марта 2023 года без карты болельщика нельзя посетить матчи чемпионата России, а также финальный матч Кубка России. Активные болельщики большинства всех клубов РПЛ, кроме грозненского «Ахмата», объявили о бойкоте матчей, где действует карта болельщика.

Действующим обладателем национального кубка является московский «Спартак», который в прошлом финале в серии пенальти обыграл «Краснодар».

Ранее определился состав групп в Пути РПЛ Кубка России.