Сборная Бразилии подверглась строгому досмотру при въезде в США

Делегация сборной Бразилии по футболу была подвергнута строгой проверке со стороны служб США по прибытии в Нью-Джерси. Об этом сообщает O Globo.

Личные вещи и обувь спортсменов досмотрели с помощью металлодетектора. Проверка прошла прямо на взлётной полосе, минуя здание аэропорта. Неделей ранее такую же процедуру прошла делегация сборной Узбекистана.

Чемпионат мира‑2026 стартует 11 июня и завершится 19 июля. Игры пройдут в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Предстоящий чемпионат мира станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. После того как Иран объявил о возможном отказе от участия в турнире из-за конфликта с США и Израилем, в СМИ появились предположения, что освободившуюся путевку может получить сборная России в качестве уайлд-кард. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику.

Ранее форвард сборной Ирана заявил, что на ЧМ-2026 в США напряженная обстановка.