Мишель Платини требует привлечь главу ФИФА к уголовной ответственности

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини требует привлечь главу Международной федерации футбола (ФИФА) Инфантино к уголовной ответственности, сообщает Reuters.

Платини считает, что Инфантино был участником заговора против него, в результате которого француз не смог возглавить ФИФА в 2016 году. Тогда Платини считался главным фаворитом на этот пост, однако из-за обвинений в мошенничестве француз не смог даже выдвинуть свою кандидатуру.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее в Иране раскритиковали отстранение сборной России от ЧМ-2026.