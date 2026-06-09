Овечкин забил пенальти Дзюбе и попал на видео

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл в футбол с форвардом Артемом Дзюбой. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Овечкин и Дзюба сыграли на пляже в Турции вместе с детьми — 40-летний хоккеист забил пенальти в небольшие ворота, которые защищал Дзюба.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Контракт игрока был рассчитан до лета 2026 года, форвард покинул команду в статусе свободного агента и пока не нашел новый клуб. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

Ранее Игорь Ларионов заявил, что Овечкин продолжит карьеру в «Вашингтоне».