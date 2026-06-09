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«Тема деликатная и сложная»: глава РПЛ об отношении европейских коллег к России

Глава РПЛ Алаев рассказал об отношении европейских коллег к России
Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев заявил о снижении напряжения в отношении европейских коллег к России. Его слова приводит издание «Известия».

«Я сейчас буду очень аккуратен в формулировках. Тема очень деликатная и сложная. Но, вспоминая свои первые приезды на мероприятия УЕФА после февраля 2022 года и сравнивая с тем, что происходит в последнее время, то напряжение снизилось», — указал он.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

Ранее Украина попросила ФИФА и УЕФА сохранить санкции против России.

 
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