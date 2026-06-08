Победители «Шелкового пути» присоединятся к соревнованиям по ралли-рейдам

Участники команды Lada Sport Rosneft в новом сезоне примет участие в соревнованиях по ралли-рейдам сезона 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба «Роснефти».

Отмечается, что гонщики будут управлять спорт-прототипами Lada Niva Sport Turbo мощностью 280 лошадиных сил. Авто выведут на старт два опытных экипажа: победители ралли «Шелковый путь» 2024 года Дмитрий Воронов и Кирилл Еникеев, а также бронзовые призеры первого этапа Чемпионата России по ралли-рейдам Михаил Митяев и Егор Охотников.

Машины подготовлены к гонкам на длинные дистанции по пересеченной местности в различных условиях.

Сообщается, что в гоночном сезоне этого года команда будет представлена в трех дисциплинах автомобильного спорта: картинг, кольцевые гонки и ралли-рейды.

В «Роснефти» напомнили, что компания выступает генеральным спонсором команды Lada Sport Rosneft с 2015 года.

За это время гонщики завоевали 49 чемпионских титулов в различных дисциплинах автоспорта.