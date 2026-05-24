«Практически без него играли»: тренер «Краснодара» о травме Кордобы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о травме нападающего Джона Кордобы после суперфинала Кубка России против московского «Спартака», передает «Матч ТВ».

«Что с Кордобой? К сожалению, в начале матча получил повреждение. Я думаю, что-то серьезное, мы практически без него играли. Видно было, как ему тяжело было. И так у нас есть несколько потерь, и когда Джон травмирован, задача очень сложная. Тем не менее считаю, что сыграли хороший матч по качеству, но в концовке не хватило в пенальти», — сказал Мусаев.

Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром чемпионата России сезона-2025/2026, забив 17 голов в 28 матчах.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу московской команды. На 37-й минуте Эсекьель Барко выполнил передачу с фланга в центр, где Пабло Солари опередил двух защитников и отправил мяч в ближний угол ворот «Краснодара». Во втором тайме «Краснодар» отыгрался на 57-й минуте, когда Дуглас Аугусто пробил в створ.

