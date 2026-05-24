Андреева с победы стартовала на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка России Андреева вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Первая ракетка России Мирра Андреева вышла во второй раунд Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

В стартовом матче 19-летняя Андреева обыграла представительницу Франции Фиону Ферро, занимающую 200-е место в мировом рейтинге, со счетом 6:3, 6:3. На корте соперницы провели 1 час 11 минут.

Во втором круге Андреева сыграет с победительницей матча между испанкой Мариной Бассольс и колумбийкой Эмилианой Аранго.

Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» проходят с 24 мая по 7 июня 2026 года. Действующей чемпионкой является Ига Швентек. Призовой фонд турнира составляет 49,6 миллиона евро.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее российская теннисистка Блинкова вылетела на старте «Ролан Гаррос».

 
