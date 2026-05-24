Олимпийский чемпион похвалил сына Плющенко за смену спортивного гражданства

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение фигуриста Александра Плющенко — сына двукратного чемпиона Игр Евгения Плющенко — сменить спортивное гражданство и выступать за Азербайджан. Его слова приводит РИА Новости.

«А вы считаете это предательством? Мое мнение - рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше. Это нормальное решение. Но я свое гражданство не поменял. А он все сделал правильно», — указал он.

21 мая в СМИ появилась информация о смене Александром Плющенко спортивного гражданства. Фигурист будет представлять Азербайджан на протяжении пяти лет.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Ранее глава ФФККР рассказал об отношении к переходу сына Плющенко в сборную Азербайджана.

 
