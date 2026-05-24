«Спартак» обратился к фанатам перед Суперфиналом Кубка России с «Краснодаром»

Московский «Спартак» в официальном Telegram-канале обратился к своим болельщикам перед Суперфиналом Кубка России по футболу, где красно-белые разыграют трофей с «Краснодаром».

«Один за всех — и все за одного! Это не просто слоган. Это наш образ жизни. Ваша поддержка, ваша вера, ваши эмоции и ваше счастье. Именно вы делаете нас сильнее, а мы стараемся отплатить тем же: красивыми голами, яркими победами, невероятными спасениями, исполненными мечтами и большими матчами», — сказано в видео.

Суперфинал Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В финале Пути регионов «Спартак» одолел московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса. «Краснодар» в финале Пути РПЛ обыграл в серии пенальти столичное «Динамо».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в 2025 году обыграл «Ростов» в серии послематчевых пенальти.

