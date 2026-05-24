«Между ними напряженность»: во Франции оценили взаимоотношения Сафонова и Забарного

Французское издание Le figaro оценило ситуацию вокруг российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова и защитника парижского клуба Ильи Забарного после инцидента, произошедшего на тренировке команды.

«В этом сезоне эти два игрока провели вместе 13 официальных матчей. 14-й может состояться на следующей неделе в самом важном матче сезона для «ПСЖ». Между ними явно существует напряженность», — указано в публикации.

23 мая Забарный не пожал руку Сафонову перед двухсторонним матчем французского «ПСЖ». В «ПСЖ» решили провести матч двумя составами перед финалом Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала», который состоится 30 мая. Забарный пожал руки всем игрокам, проигнорировав Сафонова.

Забарный пришел в «ПСЖ» летом 2025 года. Была вероятно, что российский вратарь может покинуть команду, однако этого не произошло.

«Пари Сен-Жермен» завершил сезон на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 76 очков в 34 матчах. Сафонов по ходу сезона выиграл конкуренцию у своего конкурента Луки Шевалье и стал основным вратарем команды.

Ранее появилась информация о том, что Сафонов может стать одноклубником Криштиану Роналду.

 
