Экс-вратарь «ПСЖ»: Сафонов честно выиграл конкуренцию у Шевалье

Бывший вратарь французского «ПСЖ» Жером Алонсо заявил, что голкипер клуба Матвей Сафонов честно выиграл конкуренцию у Люка Шевалье, передает le10sport со ссылкой на эфир Téléfoot.

«Он пишет свою историю. Будет ли эта история долгой вместе с «ПСЖ» — сегодня никто не может сказать. Но одно можно утверждать точно: он честно выиграл конкуренцию у Люка Шевалье», — сказал Алонсо.

6 мая «ПСЖ» сыграл вничью с «Баварией» в ответном полуфинале Лиги чемпионов и по сумме двух матчей вышел в финал. Соперником парижан 30 мая станет лондонский «Арсенал». Сафонов провел оба полуфинальных матча в стартовом составе.

«ПСЖ» выиграл чемпионат Франции сезона-2025/26. Для 27-летнего вратаря это второй чемпионский титул в составе парижского клуба. Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. По ходу текущего сезона он выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье.

Ранее Сафонов в составе «ПСЖ» проиграл в финальном матче Лиги 1.