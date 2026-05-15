«Ростову» не хватит мотивации»: экс-игрок «Зенита» объяснил, почему команда станет чемпионом

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита», московского «Спартака» и «Краснодара», а также сборной России Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что «Ростов» будет сражаться в последнем туре чемпионата Российской премьер-лиги против «Зенита», но все же не сможет помешать ему вернуть себе чемпионский титул.

«Думаю, что «Ростов» побьется однозначно, но все-таки мотивации такой не будет, как бы там бы ни было. Понятно, никто не отменял бонусов определенных для команды, для победы. Но в то же время думаю, что ну «Краснодару», наверное, все-таки надо было не проиграть «Динамо». Теперь «Зенит» и при ничьей становится чемпионом», — подчеркнул Деменко.

В 29-м туре РПЛ «Краснодар» уступил на выезде московскому «Динамо» (1:2) и потерял первую строчку, пропустив на нее «Зенит», который одержал волевую победу над «Сочи» (2:1). Благодаря победному голу динамовцев в концовке «Зениту» теперь достаточно в последнем туре добиться в Ростове-на-Дону ничьей, чтобы завоевать чемпионский титул, так как он опережает «Краснодар» в данный момент на два очка и имеет преимущество по дополнительным показателям в случае равенства баллов.

Ранее Александр Бубнов высказался о ненависти к «Зениту».