Захарова одним словом отреагировала на решение МОК не восстанавливать ОКР в правах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) сохранить санкции в отношении Олимпийского комитета России (ОКР) является дискриминационным, передает «Матч ТВ».

«Как бы я охарактеризовала это решение? Дискриминационное», — сказала Захарова.

7 мая МОК указал, что больше не рекомендует вводить ограничение на участие белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

Ранее Татьяна Тарасова разнесла МОК за решение по России.