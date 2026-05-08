Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Захарова одним словом отреагировала на решение МОК не восстанавливать ОКР в правах

Захарова назвали дискриминационным решение МОК не восстанавливать ОКР в правах
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) сохранить санкции в отношении Олимпийского комитета России (ОКР) является дискриминационным, передает «Матч ТВ».

«Как бы я охарактеризовала это решение? Дискриминационное», — сказала Захарова.

7 мая МОК указал, что больше не рекомендует вводить ограничение на участие белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

Ранее Татьяна Тарасова разнесла МОК за решение по России.

 
Теперь вы знаете
Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!