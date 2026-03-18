Передача Капризова помогла «Миннесоте» одержать победу в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла в ночь с 17 на 18 марта на «Юнайтед-центре» в Чикаго. Основное время встречи завершилось вничью 3:3, в овертайме победу одержали гости со счетом 4:3.

Счет встречи открыл на 7-й минуте Райан Хартман из «Миннесоты», также шайбы забросили Райан Хартман, Маркус Юханссон, Владимир Тарасенко и Матс Цукарелло.

У «Чикаго» оформили голы Луи Кревье, Райан Грин и Фрэнк Назар.

Российский нападающий «Уайлд» Владимир Тарасенко забросил 19-ю шайбу в сезоне. Всего на его счету 39 очков в 62 матчах. Кирилл Капризов отметился голевой передачей, доведя количество очков в регулярном чемпионате до 80 в 69 встречах.

После этого матча «Миннесота» набрала 90 очков и занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Чикаго» с 62 очками располагается на последней, восьмой строчке.

