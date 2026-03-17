Бывший игрок «Спартака» Промес признался, что ударил брата ножом

Бывший футболист московского «Спартака» Квинси Промес признал, что ударил своего двоюродного брата ножом, передает портал Nu.no со ссылкой на защиту обвиняемого.

По мнению стороны Промеса, его действия были самообороной и он не заслуживает наказания.

17 марта апелляционный суд Амстердама проводит очередное досудебное заседание по делу нидерландского нападающего.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесудевять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также он приговорен к 1,5 года за нападение с ножом на двоюродного брата во время семейной вечеринки.

12 июня 2025 года появилась информация, что полиция Дубая арестовала футболиста Квинси Промеса в его собственном доме. По данным СМИ, задержание связано с запросом об экстрадиции спортсмена в Нидерланды. В Дубае Промеса поместили в следственный изолятор.20 июня футболист был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды.

8 июля состоялось досудебное слушание по вопросу дальнейшего заключения, по итогам которого и было принято решение о продлении заключения до 2026 года.

